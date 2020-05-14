الحكومة الإسرائيلية الجديدة تؤدي اليمين اليوم

من المقرر أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين اليوم الخميس ليٌسدل الستار بذلك على أزمة أدت إلى إجراء ثلاثة انتخابات متعاقبة خلال فترة عام ونصف العام توقفت خلالها الحياة السياسية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن رسميا مساء الأربعاء أنه نجح في تشكيل حكومة جديدة.

جاء ذلك في رسائل رسمية بعث بها نتنياهو إلى رئيس حزب أزرق أبيض، بيني جانتس، بصفته رئيس الكنيست المؤقت والرئيس رؤوفين ريفلين، بحسب هيئة البث الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين بعد حصولها على ثقة المشرعين خلال جلسة الكنيست الكاملة التي ستبدأ في الساعة 6 مساء الخميس بالتوقيت المحلي.

وسيصوت الكنيست أيضا على رئيس جديد ، من المقرر أن يكون عضو الكنيست عن حزب الليكود ياريف ليفين الذي تم اختياره رئيسا للكنيست خلفا لجانتس الذي قدم استقالته الليلة الماضية من رئاسة الكنيست. وبموجب اتفاق نتنياهو وجانتس لتشكيل حكومة وحدة وطنية، فإن نتنياهو سيتولى رئاسة الوزراء لـ18 شهرا قبل أن يسلم المنصب لجانتس في أكتوبر من عام 2021 .

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