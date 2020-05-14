استبيان حول التعليم عن بعد خلال أزمة كورونا

ايوان ليبيا – وكالات :

طرحت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، اليوم الخميس، عدة استبيانات بشأن عملية التعليم عن بعد خلال أزمة فيروس «كورونا المستجد» استهدفت المعلمين والمفتشين التربويين وأولياء الأمور والطلاب.

وقالت الوزارة، في استبيان المعلمين، إنها تهدف إلى التعرف على وجهات نظرهم وآرائهم في الدروس التعليمية المعروضة عبر القنوات المرئية؛ بهدف تحسين الإجراءات أما بخصوص أولياء الأمور، فإنها تهدف إلى الحصول عى ردود فعل بشأن عملية التعليم عن بعد، ومعرفة التحديات التي يواجهونها خلال الأزمة.

وسعت الوزارة إلى التعرف على آراء الطلاب بشأن الدروس المعروضة من خلال استبيانهم، وقد دعتهم إلى قراء السؤال جيدا قبل الإجابة، والاستعانة بأحد أفراد الأسرة إن أمكن.

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