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قيمة زكاة الفطر في ليبيا لعام 1441 هجري 2020 ميلادي

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 

ايوان ليبيا – وكالات :

قدرت دار الإفتاء الليبية زكاة الفطر هذا العام بـصاع من القمح مقداره 2.250 كيلوغرام، و2 كيلو غرام من الشعير والأرز والتمر عن الشخص الواحد.

وأكدت دار الافتاء أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم قادر، صغير، أو كبير ذكر أو أنثى، ويجب على المسلم إخراجها عن نفسه، وعن كل من تجب عليه نفقته، وذلك من غالب قوت أهل البلد.

وأضافت دار الإفتاء في بيانها أن بعض أهل العلم أجازوا إخراج القيمة في زكاة الفطر نقدا، عندما تكون هناك مصلحة للفقير، وقدرت قيمتها نقدا لهذا العام بنحو 7 دينارات.

وأوضحت دار الإفتاء أن أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر هو بعد الفجر من يوم العيد، وقبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها في أي وقت من الأيام الأخيرة من رمضان، لكنها شددت على أنه يجب إخراجها قبل صلاة العيد.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • السعودية قلة خبرة حكومتها وإعتمادهم على شيوخ الفغلة المصريين والعلمانيين الرأسماليين الي عاثوا فالاعلام الغربي الفساد وغيرهم من الصهاينة الي يحاولون تشييع الوطن العربي وإلصاق التهم بالأبررياء من أهل السنة ـ
    هؤلاء الحكام السعوديين نسسوا أن أحد الاسباب الرئيسية في العجز المادي داخل بلادهم ـ هو إيقاف شعائر الحج والعمرة عن مواطنين الدول العربية والاسلامية ـ وماولة فتح السياحة والامتهان بدخل استثمارات العقارات والرياضة والأزياء وأكاذيب غسل مخ الشباب والغزو الثقافي ومحاربة السنة والاسللام ـ وهذا يعتبر فخ لضرب البنية الاجتماعية في السعودية ـ أن الدخل السنوي للحج والعمرة قادر على خلق التوازن وسد ثغراتت وفتح باب الصفاء الروحي والذهني , ومقاومة اللعلمانية التي يقودها بعض الملحدون والملحدات … وكتاباتهم الفلسفية الضالة .. والتي راح ضحيتها معظم الشباب ولم يجدوا رؤية ومكانن لوجهة النظر الخاصة بهم …فسقطوا ضحية وأصبحوا تبعاً وخدم للصعاليك ..
    ونسوا شعائر الدين التي تبعث النور بالسعي بين الصفا والمروى وصلاة عيد الفطر وخدمة المعتمرين والحجيج داخل الحرم الطاهر . في منظر تعاوني خلاق ملئئ بالعبادة والنور .

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  • الزكاة للفرد الواحد ـ اربعة دينار وخمسة وعشرين قرش . 5,25
    وتعطى للفقراء والمساكين أصحاب الحاجة أ والايتام والارامل وأسر الشهداء

    رد

  • الزكاة للفرد الواحد ـ = اربعة دينار وخمسة وعشرين قرش . 4,25
    وتعطى للفقراء والمساكين أصحاب الحاجة أ والايتام والارامل وأسر الشهداء

    رد

    رد