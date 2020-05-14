مورينيو: موقفي لم يتم توضيحه.. أرغب بشدة في عودة الدوري في أسرع وقت

وصرح المدرب البرتغالي: “لا أعتقد أنه تم توضيح موقفي في الاجتماع بشكل عادل اليوم في الإعلام والتقارير، لم أطلب أي تأجيل قط”.

وأضاف “أرغب في التدريب وأنا أتوق لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز في أسرع وقت حينما يكون من الآمن فعل ذلك، خاصة الآن ونحن نرى الدوريات الأخرى تستعد للعودة للنشاط”.

وواصل “أشعر بفخر كبير للغاية بالطريقة التي حافظ بها لاعبي على لياقتهم البدنية، أظهروا احترافية وشغف وانتماء كبير للغاية”.

وأكمل “نحن نعمل جميعا بقوة كبيرة مع التشكيل من على بعد ونقدم تدريبات ونركض على مسافات متباعدة، والآن الملاعب متاحة أمامنا للتدريب وكذلك مراكز التدريب”.

وتابع “كل لاعب ملتزم للغاية فيما يخص العمل الفردي والآن ننتظر التوضيح فيما يخص العودة للعمل مع مجموعات صغيرة مجددا، وأنا أدعم ذلك”.

ليصدر مورينيو بيانا رسميا للرد على ما نشرته الصحيفة وبعض التقارير الأخرى بشأن أنه من قد يتسبب في تعطيل انطلاق المسابقة.

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