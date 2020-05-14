اخبار

الناتو يعلن استعداده لدعم حكومة الوفاق

تم النشر منذُ 5 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، في مقابلة مع صحيفة «لا ريببوليكا» الإيطالية، اليوم الخميس، إن الحلف العسكري «مستعد لدعم الحكومة الليبية بقيادة فائز السراج».

وأضاف ستولتنبيرغ إن تركيا التي تدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس «لا تزال حليفا هاما»، مضيفا أيضا أن «ناتو» يدعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي للصراعات في ليبيا وسورية.

وتابع: «في ليبيا، هناك حظر على الأسلحة يجب احترامه من قبل جميع الأطراف». لكنه شدد على أن «هذا لا يعني وضع القوات (التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر) وحكومة فائز السراج المعترف بها من قبل الأمم المتحدة على نفس المستوى».

وأوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قائلا: «لهذا السبب فإن ناتو مستعد لتقديم دعمه لحكومة طرابلس» التي تأسست بموجب الاتفاق السياسي الذي وقعه أطراف الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة نهاية العام 2015.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • الناتو تدخل لدعم حكومة السراج لماذا
    وما موقف حلف روسيا والمارات ومصر والسعوديه من ذلك هل الرئيس الموفوض (حفتر والملاء من حوله) في ورطه ولماذا هذا الاقبال والانفتاح الدولي الجديد على عقيله صالح في هذا الوقت بالذات وميليشيات حفتر تقتل في غرب ليبيا على جميع المحاور ولماذا تبقى ترهونة محاصره إلى متى بدون كهرباء ولا ماء نضيف للشرب ولا انترنت ولا هواتف ولا حتى ندري كيف حال ترهونة من الداخل وسكنها حوالي 150 الف نسمه حتى بنزينه مافيهش وكيف يبقى حفتر متفرج على حصار ترهونه اين جيش الكرامه الوطني القوي المهني والمحترف ووووو. اعتقد ان الموازين قد انقلبت اعتقد ان الحق بدا ينتصر اعتقد أن القصف العشوائي على المدنيين والابرياء بحجة التطرف والارهاب الإخوان وتشريد وتهجير الناس من بيوتهم ومزارعهم اعتقد انه حرام وباطل ولا ينتصر اعتقد ان نهاية المعركه ونهاية حفتر في خلال ايام ومنها يكون الشعب الليبي قد أنتصر أنتصر في شهر رمضان المبارك

    رد

  • الوقت مش فى صالح حفتر والجيش الليبى .. بامكانه الحسم وباى تضحيات . ماذا ينتظر ؟ ولكن الجيش الليبى عيبه انه ينتفض زى قبل ايام ثم يعود للنوم ليفقد ما حققه .

    رد