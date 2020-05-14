الجامعة العربية تدعو إلى وقف إطلاق النار

ايوان ليبيا – وكالات :

شاركت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في الاجتماع الثالث للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا على مستوى كبار المسؤولين المنبثقة عن مؤتمر برلين الدولي، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، برئاسة إيطاليا، وبمشاركة 18 وفدا من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في مسار برلين والمعني بالشأن الليبي، وبحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

وقال السفير حسام زكي رئيس وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الخميس،إن الاجتماع، الذي جاء بدعوة من إيطاليا وبتنظيم مشترك مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جرى خلاله استعراض وتقييم آخر المستجدات السياسية والعسكرية في ليبيا، إضافة إلى اقتراح السبل الممكنة لدعم الحوار الليبي- الليبي وعمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وأكد زكي، في مداخلته بالاجتماع، على العناصر الأساسية للموقف العربي من الوضع في ليبيا،

مشددا على أن الأولوية من وجهة نظر الجامعة العربية في ظل الوضع الحالي يجب أن تكون التوصل إلى وقف إطلاق النار والعمل بجدية من أجل دعم الشروع في حوار سياسي جاد بين الليبيين.

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