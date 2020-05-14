تفاصيل رحلة السفينة الإيطالية قبالة سواحل طرابلس

ايوان ليبيا – أوج :

رصد موقع “ميليتاري رادار” العسكري الإيطالي، رحلة سفينة إيطالية للإمداد قبالة سواحل طرابلس.

وأوضح الموقع المتخصص في متابعة حركة الملاحة الجوية العسكرية وأعمال التجسس والاستطلاع، في تقرير له، طالعته وترجمته “أوج”، أن السفينة “أسو ترينتا” التي تحمل علم إيطاليا رست يوم 13 الماء/ مايو الساعة 19:19 في حقل البوري البحري التابع لشركة إيني الإيطالية.

وأضاف الموقع أن “أسو ترينتا” غادرت حقل البوري متهجة إلى القاعدة البحرية أبو ستة ووصلت إليها الساعة 10:29.

وغادرت السفينة من طرابلس يوم 13 الماء/ مايو الجاري الساعة 11:10، وتبحر حاليًا بسرعة 0.9 عقدة مع اتجاه الجنوب الشرقي.

وتعد “أسو ترينتا” سفينة إمداد بحرية تم بناؤها في عام 2009م، وتبحر تحت علم إيطاليا، وتبلغ قدرتها الاستيعابية 3269 طن DWT، ومسودتها الحالية 4.5 متر، ويبلغ طولها الإجمالي (LOA) 76.6 مترًا وعرضها 16 مترًا.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ترصد فيها مواقع ملاحة جوية عسكرية انتهاكات لسفن أو طائرات تتبع دولاً أجنبية في مهمات استطلاعية أو استخباراتية أو حتى تدريبية وتجريبية لمروحياتها.

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