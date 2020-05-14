ترامب يلوح بقطع كل العلاقات مع الصين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يرغب في التحدث في الوقت الحالي إلى نظيره الصين ي شي جين بينج، قائلا إن موقف بكين في أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد “خيب أمله”.

وأضاف ترامب – في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس- أن هناك الكثير من التدابير الانتقامية التي قد يتخذها منها قطع كل العلاقات مع الصين .

وتابع: إن أمله خاب كثيرا في الصين بعد انتشار فيروس كورونا المستجد بعد مرور وقت قصير من اتفاق البلدين على المرحلة الأولى من اتفاق تجاري.

وتتهم إدارة ترامب الصين بأنها تأخرت في تحذير العالم من الوباء، وبالتالي تتحمل مسؤولية انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم والتسبب بأزمة اقتصادية عالمية.

وأكدت الإدارة الأمريكية وجود أدلة تربط أصل تفشي الفيروس بحادث محتمل في مختبر للفيروسات في الصين ، ويعتقد المسئولون الأمريكيون أيضا أن الصين لم تفصح عن مدى تفشي فيروس كورونا وطبيعة العدوى، لتخزين الإمدادات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس، وفقا لوثائق الاستخبارات الأمريكية.

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