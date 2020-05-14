المغرب: 95 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 6607 حالات

أعلنت وزارة الصحة المغرب ية تسجيل 95 إصابة جديدة ب فيروس كورونا المستجد ؛ ليرتفع إجمالي الإصابات ب المغرب إلى 6607 حالات.

وأفادت وزارة الصحة المغرب ية بأن عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغ 71 ألفا و315 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي – في تصريح صحفي – أنه جرى تسجيل حالتي وفاة إضافية، ليصل عدد الوفيات إلى 190 حالة .

وأكدت الصحة المغرب ية انه جرى تسجيل 179 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 3310 حالة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا