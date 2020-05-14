تركيا تتجاوز عتبة 4 آلاف وفاة جراء كوفيد-19

أعلنت وزارة الصحة التركية الخميس تجاوز عتبة 4 آلاف وفاة ب فيروس كورونا المستجد .

ووفق الوزارة، سجلت 55 وفاة جديدة بين مساء الأربعاء ومساء الخميس، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4007.

بالتوازي، سجلت أيضا 1635 إصابة خلال 24 ساعة. وقد شهد البلد تباطؤا نسبيا في عدد الوفيات والإصابات في الأيام الأخيرة، إذ بقي عدد الوفيات اليومية دون 100 منذ 26 أبريل.

وأكد وزير الصحة فخر الدين قوجة يوم 6 مايو أنه تمت “السيطرة” على الوباء، لكن يجب التعود على “حياة اجتماعية مقيّدة” مع الإبقاء على تدابير لتجنّب موجة عدوى جديدة.

وضاعفت تركيا الاجراءات الوقائية على غرار غلق المدارس وإلغاء الأحداث الثقافية والرياضية وفرض حجر صارم خلال نهاية الأسبوع وأيام العطل. ولن يكون بإمكان سكان المحافظات الـ30 الأعلى كثافة سكانية، وبينها اسطنبول وأنقرة، الخروج لأربعة أيام اعتبارا من السبت. لكن، سُمح لمن هم فوق الـ65 من العمر ودون الـ20 بالخروج أربع ساعات لمرة واحدة في الأسبوع منذ 10 أيار/مايو، في إطار تخفيف القيود المفروضة لمكافحة انتشار الفيروس. من ناحية أخرى، سُمح للمراكز التجارية وصالونات الحلاقة بفتح أبوابها الإثنين مع احترام قواعد صحية صارمة.

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