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تركيا تتجاوز عتبة 4 آلاف وفاة جراء كوفيد-19

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلنت وزارة الصحة التركية الخميس تجاوز عتبة 4 آلاف وفاة ب فيروس كورونا المستجد .
ووفق الوزارة، سجلت 55 وفاة جديدة بين مساء الأربعاء ومساء الخميس، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4007.
بالتوازي، سجلت أيضا 1635 إصابة خلال 24 ساعة. وقد شهد البلد تباطؤا نسبيا في عدد الوفيات والإصابات في الأيام الأخيرة، إذ بقي عدد الوفيات اليومية دون 100 منذ 26 أبريل.
وأكد وزير الصحة فخر الدين قوجة يوم 6 مايو أنه تمت “السيطرة” على الوباء، لكن يجب التعود على “حياة اجتماعية مقيّدة” مع الإبقاء على تدابير لتجنّب موجة عدوى جديدة.
وضاعفت تركيا الاجراءات الوقائية على غرار غلق المدارس وإلغاء الأحداث الثقافية والرياضية وفرض حجر صارم خلال نهاية الأسبوع وأيام العطل. ولن يكون بإمكان سكان المحافظات الـ30 الأعلى كثافة سكانية، وبينها اسطنبول وأنقرة، الخروج لأربعة أيام اعتبارا من السبت. لكن، سُمح لمن هم فوق الـ65 من العمر ودون الـ20 بالخروج أربع ساعات لمرة واحدة في الأسبوع منذ 10 أيار/مايو، في إطار تخفيف القيود المفروضة لمكافحة انتشار الفيروس. من ناحية أخرى، سُمح للمراكز التجارية وصالونات الحلاقة بفتح أبوابها الإثنين مع احترام قواعد صحية صارمة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • جائحة السلام كورونا ستدمر الاقتصاد التركى المعتمد على السياحة والتصدير وبعد تآكل الاحتياطى النقدى وانخفاض الدخل القومى الى اقل من الديون المطلوب سدادها هذا العام نجد ان تركيا مقبلة على ثورة جياع اما نملة قطر فالاصابات اليوم تخطت تركيا ووصلت 1733 حالة اليوم وتعانى ايضا ازمة حادة نتيجة اصابة العديد من عمال تجهيزات كأس العالم وانخفاض عائد الغاز والاستثمارات الخارجية وتزايد الدين الخارجى

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