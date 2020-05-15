مالك لاريسا: عاملت وردة مثل ابني ولا صحة لما قاله.. وهذا تحديدا ما فعله

وقال مالك لاريسا: “وردة مثل أبنائي. عاملته مثل ابني وشعر بالحب معنا”.

وأضاف في تصريحاته مع إذاعة (FOCUS 103.6) اليونانية والتي نقلتها صحيفة aelole “وردة شعر بالحب في لاريسا ولذلك لعب بشكل مميز هنا”.

وكشف مالك لاريسا أسباب اتخاذ النادي قرارا بفسخ عقد اللاعب، قائلا: “وردة لم يأت ليخضع للفحوصات، ولم يحضر التدريبات”.

وتابع “اللاعب غاب عن التدريبات دون إذن. طلب الحصول على إجازة لمدة 5 أيام وأخبرته بالرفض ورغم ذلك لم يحضر التدريبات من نفسه”.

وعن وجود أزمة بينه مع رئيس نادي باوك اليوناني كانت السبب في رحيل وردة، شدد مالك لاريسا: “علاقتي ممتازة برئيس باوك وبكافة المسؤولين في النادي”.

وأكمل حديثه قائلا: “لا أخلط علاقتي مع أوليمبياكوس للدخول في أزمات مع باوك. علاقتي ممتازة معهم”.

وأشار “أنا محامي إيفانجيلوس ماريناكيس (رئيس أوليمبياكوس) والجميع يعرف ذلك، ولكن ليس لدي أي مشكلة أن أكون محاميا لأي شخص في باوك في المستقبل”.

وخاض وردة البالغ 26 عاما 23 مباراة الموسم الجاري محليا وسجل 7 وصنع 6 أهداف.

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