كيف ردت واشنطن على الاقتراح الروسي بشأن حوار حول ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت وزارة الخارجية الروسية في تعليق نشرته على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة الأميركية لم تصدر أي رد على اقتراح للوزير الروسي، سيرغي لافروف، بشأن بناء حوار بين خبراء روس وأميركيين حول ليبيا.

وكشفت الوزارة إن لافروف وجه إلى الجانب الأميركي، أثناء زيارة عمل إلى واشنطن أجراها في ديسمبر الماضي، اقتراحًا ببناء حوار بين خبراء البلدين حول «مجمل المواضيع ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتسوية الأزمة الليبية»، وذلك حسب وكالة «نوفوستي» الروسية.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن موسكو «لم تسمع ردًا واضحًا» من الجانب الأميركي حتى الآن، وأعربت عن أملها في أن الرد الأميركي لم يأت على صورة الموجز الصحفي للنائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون أوروبا وأوراسيا، كريستوفر روبنسون، والذي اتهم روسيا باستغلال «نزاعات إقليمية لصون مصالحها السياسية والاقتصادية الضيقة وتخريب عملية السلام في ليبيا».

وقالت الوزارة إن الموجز الصحفي المذكور «يبعث على الحيرة» بالتحيز الواضح لاتهاماته بل و«بتهاونه مع الآداب الدبلوماسية الأساسية»، حسب تعبيرها.

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