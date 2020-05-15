رئيس مجلس النواب الايطالي يقر بخطأ السياسة الاوروبية تجاه ليبيا

ايوان ليبيا – وال :

وصف رئيس مجلس النواب الايطالي” روبيرتو فيكو” السياسة الاوروبية تجاه الأزمة الليبية بالخاطئة, وفى تصريحات إعلامية نقلتها وكالة اكى الايطالية.

وقال” فيكو” لقد تحدثت أوروبا بعدة أصوات وارتكبت خطأ” بذلك.

وأردف رئيس مجلس النواب، من الضروري أن يكون لأوروبا موقف موحد وأن النقطة التي يتعين التركيز عليها هو “أنه لا ينبغي لأية جهة تمويل أو توريد الأسلحة إلى طرفي النزاع, وان الحوار والتعاون والحل السياسي هو الطريق الرئيسى لتحقيق الاستقرار في ليبيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط”.

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