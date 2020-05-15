موقف خارجية الوفاق من تصريحات الناتو

ايوان ليبيا – وكالات :

أكدت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق حسب بيان نشرته إدارة الإعلام الخارجي التابعة للوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة ترحيبها بتصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرغ، بشأن استعداد الحلف لدعم حكومة الوفاق، وأنه «لا يمكن للمجتمع الدولي وضعها في كفة واحدة مع» القيادة العامة.

وأكدت الوزارة أن غياب الإرادة الدولية لـ«ردع العدوان»، أدت إلى «استمرار قصف المستشفيات والمدنيين وقتل الأبرياء والتنكيل بالأسرى».

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