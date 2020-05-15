عقبة جديدة تواجه استئناف الدوري الإنجليزي؟ الأندية لن تختبر لاعبيها سوى الأسبوع المقبل

وقررت بعض الأندية ألا تبدأ خطط الفحوصات قبل بداية الأسبوع المقبل، ومازالت تنتظر إتمام المراكز المجهزة للفحوصات من أجل بداية إخضاع اللاعبين للاختبارات.

ويأمل فريقان على الأقل وفقا للتقرير الذي لم يذكر اسمهما، في بدء الفحوصات يوم الجمعة.

وتتطلب بعض نتائج الفحوصات ما يقرب من 48 ساعة ما يعني أن اللاعبين قد لا يعودون في الموعد المحدد لبداية التدريبات خلال الأسبوع المقبل، وبالتالي قد تتأجل حتى الأسبوع التالي.

وكانت صحيفة “دايلي ميل” قد أوضحت خلال نهاية شهر أبريل الماضي أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد تصرف ما يقرب من 4 ملايين جنيه إسترليني من أجل الفحوصات المطلوبة لإتمام الموسم.

ويتم إمداد الأندية والرابطة بعدة طبية مجهزة قادمة من شركة فحوصات بهونج كونج.

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