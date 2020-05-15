تقرير يوناني: اهتمام سويسري بضم عمرو وردة

إذاعة Live sport-fm اليونانية كشفت رغبة نادي يانج بويز في التعاقد مع عمرو وردة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يانج بويز السويسري ليس أول فريق يُظهر اهتمامه بضم وردة، بعد رحيل الأخير عن لاريسا اليوناني، فيتنافس الثنائي التركي سيفاسبور ومالاطيا سبور على التعاقد مع اللاعب أيضا.

وأشارت الإذاعة اليونانية إلى رغبة وردة في الرحيل بشكل نهائي عن اليونان، وهو ما قد يحدث قريبا.

ولم يتحرك يانج بويز بشكل رسمي حتى الآن من أجل ضم وردة، نفس حال سيفاسبور ومالاطيا سبور، وفقا للتقرير اليوناني.

قبل توقف مسابقة الدوري السويسري، تقاسم يانج بويز الصدارة مع سانت جاليان برصيد 45 نقطة من 23 مباراة، بينما جمع بازل 40 نقطة.

وخاض وردة البالغ 26 عاما 23 مباراة الموسم الجاري محليا وسجل 7 وصنع 6 أهداف.

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