رابطة الدوري الإيطالي والاتحاد تتوصلان لبروتكول جديد قبل عودة الدوري

9 أندية إيطالية رفضت البروتكول الطبي والذي ينص على دخول كامل الفريق في حجر صحي لمدة أسبوعين حال وجود حالة إيجابية واحدة في الفريق ().

ومن المفترض أن تبدأ الأندية الإيطالية تدريباتها الجماعية يوم الإثنين المقبل، بينما وضع الاتحاد الإيطالي موعدا مبدئيا لاستئناف الدوري يوم 13 يونيو المقبل.

-ألا يتضمن أي حجر صحي جماعي في حالة ظهور نتيجة إيجابية.

-إلغاء معسكرات الحجر الصحي.

-عدم وجود مسؤولية قانونية لأطباء النادي.

وجاء بيان المشترك بين الطرفين بعد الاتفاق على التعديلات كالآتي: “عُقد اجتماع هذا الصباح، في جو من التعاون النشط، بين الاتحاد ورابطة الأندية الإيطالية ورئيس اتحاد الأطباء الإيطاليين وممثل أطباء الدوري الإيطالي”.

“تم تحليل نقاط البروتوكول التي كان من الصعب تنفيذها، وتم وضع بعض الإضافات بشكل بناء لحل المشاكل الموضوعية”.

“كان هناك اتفاق عام على الاقتراحات النهائية التي صيغت لضمان الاستئناف الآمن للتدريبات، والتي سيتم تقديمها على الفور إلى وزير الرياضة ووزير الصحة واللجنة العلمية”.

“تطالب الجهات العليا بالرحلات بعدم عزل المجموعة في حالة وجود اختبار إيجابي ، وإلغاء معسكرات الحجر الصحي ولا توجد مسؤولية قانونية للأطباء.

بيبي ماروتا المدير التنفيذي لـ إنتر رفض البروتكول الطبي في وقت سابق قائلا: “غير عملي وغير منطقي لأننا نمتلك 27 غرفة فقط”.

وأضاف “لا أرغب في إثارة الجدل نريد القواعد كما هي، نحن ببساطة غير قادرين على تنظيم معسكر تدريبي. نطلب تغيير البروتكول الطبي، أو ليس لدينا بديل آخر”.

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