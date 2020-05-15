باشاغا يرفض تخفيض رواتب عناصر الداخلية

ايوان ليبيا – وكالات :

وجه وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية، فتحي باشاغا، خطابًا إلى رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بشأن قرار خصم 20% من قيمة مرتبات العاملين بالدولة طالب فيه باستثناء منتسبي “داخلية الوفاق” من قرار الخفض الذي نفذته وزارة المالية.

وأشار باشاغا في خطابه إلى أن أسباب رفض القرار تعود لحجم الانعكاسات السلبية وضررها على حجم المرتب الذي يتقاضاه أفراد الداخلية، موضحًا أن المرتبات الحالية للعاملين في كوادر الوزارة منخفضة حيث لا تتجاوز قيمة مرتباتهم 1000 دينار للفرد.

وقال باشاغا أن وزارة الداخلية كانت تأمل زيادة الدخل الشهري قبل صدور قرار الخفض.

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