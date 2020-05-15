مواعيد مباريات السبت 16-5-2020 والقنوات الناقلة.. عودة الدوري الألماني

وستبدأ المباريات في تمام الثالثة والنصف مساء ومباراة وحيدة تقام في السادسة والنصف.

وسيواجه بروسيا دورتموند منافسه شالكة في دربي الرور عبر قناة “بي إن سبورتس 1”.

ويواجه لايبزيج منافسه فرايبورج عبر قناة “بي إن سبورتس 2”.

أما أوجسبورج وفولفسبورج فسيتم نقلها على قناة “بي إن سبورتس 4”.

وعبر قناة “بي إن سبورتس 6” سيواجه دوسلدورف نظيره بادربورن.

ويواجه هوفنهايم نظيره هيرتا برلين عبر قناة “بي إن سبورتس 3”.

وأخيرا في نهاية اليوم سيلتقي إينتراخت فرانكفورت نظيره بروسيا مونشنجلادباخ عبر قناة “بي إن سبورتس 1” في تمام السادسة والنصف مساء.

كل الفرق خاضت 25 مباراة عدا فرانكفورت وفيردر بريمن لهما مباراة أقل مؤجلة بينهما.

يتصدر بايرن ميونيخ البطولة بـ55 نقطة يليه دورتموند بـ51 نقطة ثم لايبزيج بـ50 نقطة.

وفي المركز الرابع يأتي بروسيا مونشنجلادباخ بـ49 نقطة.

في المركز الخامس يأتي باير ليفركوزن بـ47 نقطة بفارق 10 نقاط عن ملاحقه شالكة.

وفي مراكز الهبوط يأتي دوسلدورف في المركز الـ16 بـ22 نقطة ثم بريمن بـ18 نقطة وأخيرا بادربون بـ16 نقطة.

أي مباراة مع الزمالك كان الجمهور يقول: “لجل النبي لعبولنا سيكا والنبي”.

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