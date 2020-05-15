فاو: الجراد الصحراوي يشكل تهديدا للأمن الغذائي في القرن الإفريقي

قالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، إن الوضع الحالي للجراد الصحراوي لا يزال يشكل تهديدا للأمن الغذائي وسبل العيش في القرن الإفريقي وبعض بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، بما في ذلك السودان ، التي تواجه غزوا وشيكا من مناطق التكاثر، وفقا لآخر تحديث للجراد الصحراوي.

وذكر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في السودان “أوتشا”، في بيان، أنه وفقا لأحدث التوقعات، فإن هناك خطرا من أن تصل بعض الأسراب إلى الجزء الشرقي من الساحل في شرق تشاد من مناطق التكاثر في شبه الجزيرة العربية وشرق إفريقيا.

وأضاف أنه ستظهر الأسراب أولا في السودان حيث يكون الوضع جافا وهادئا، وتشير التوقعات كذلك إلى أنه إذا وصلت الأسراب إلى السودان قبل هطول أمطار الصيف، فمن المرجح أن تستمر غربا عبر الساحل من تشاد إلى موريتانيا، ويمكن أن يكون أول ظهور في شرق تشاد في وقت مبكر من الأسبوع الثاني من يونيو من الجزيرة العربية والأسبوع الأخير من يونيو من شرق إفريقيا.

وأوضح أنه يتم تقييم التهديد الحالي على أنه منخفض، وهناك احتمال أنه يمكن أن يتغير بشكل كبير هذا الشهر بسبب هطول الأمطار والرياح وتكاثر الربيع في شبه الجزيرة العربية وشرق إفريقيا، ولذلك ينبغي زيادة الجهود في الاستعداد والإجراءات الاستباقية على الفور وبسرعة لمواجهة هذا التهديد المحتمل، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة.

وذكر البيان أنه للحد من انتشار الجراد الصحراوي وحماية سبل العيش وتعزيز الانتعاش المبكر، تسعى “فاو” وشركاؤها إلى الحصول على 9 ملايين دولار من الجهات المانحة، لافتا إلى أنه حتى 28 أبريل الماضي، تم تلقي 5.5 مليون دولار، بزيادة كبيرة مقارنة بـ 1.55 مليون دولار في مارس.

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