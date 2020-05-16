إصابة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي

أصيب 3 فلسطينيين برصاص إسرائيل ي في بلدة أبو ديس ب مدينة القدس ، بينما زعم الجيش ال إسرائيل ي إحباط محاولة هجوم، بحسب موقع «روسيا اليوم».

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الجيش ال إسرائيل ي في بلدة أبو ديس ب مدينة القدس .

وقال “الهلال الأحمر” الفلسطيني إن طواقمه الطبية نقلت 3 إصابات بالرصاص الحي بعد إطلاق النار عليهم من قبل قوات الجيش ال إسرائيل ي في أبو ديس.

وأضاف أن القوات ال إسرائيل ية احتجزت سيارة الإسعاف التي تنقل مصابا بالرصاص الحي من أبو ديس لمدة ثلث ساعة عند مدخل العيزرية وأعطت السماح بمرورهم بعد تصوير هوية المصاب وطاقم الهلال.

فيما أورد شهود لوكالة “صفا” بأن الشبان أصيبوا بالأطراف، ووصفت حالتهم بالمتوسطة، وأحدهم أصيب في الوريد. وأشاروا إلى أن الشبان نقلوا إلى عيادة المقاصد في أبو ديس، ثم نقلتهم سيارة إسعاف جمعية الهلال الأحمر للعلاج بالمستشفيات.

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