وفاة محافظ إيران في أوبك إثر إصابته بنزيف في المخ

ذكرت وكالة الطلبة ال إيران ية للأنباء اليوم السبت أن محافظ إيران لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبك ) حسين كاظم بور أردبيلي توفي.

وكان كاظم بور أردبيلي يرقد في غيبوبة إثر إصابته بنزيف في المخ قبل أسبوعين.

وقالت الوكالة دون إعطاء تفاصيل “توفي كاظم بور أردبيلي في مستشفى بطهران قبل ساعات”.

كان كاظم بور أردبيلي شخصية مهمة في صناعة النفط ال إيران ية وعمل نائبا لوزير الخارجية ونائبا لوزير النفط في الثمانينيات. كما تولى منصب السفير ال إيران ي لدى اليابان أوائل التسعينيات بينما كان يشغل في نفس الوقت منصب محافظ إيران لدى أوبك .

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