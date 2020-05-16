تواصل وصول دفعات جديدة من العالقين بالخارج

ايوان ليبيا – وكالات :

استقبل المجلس البلدي “البيضاء” بالجبل الأخضر،حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للمجلس دفعات جديدة من المواطنين الليبيين العالقين في الخارج بجمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية عبر مطار الأبرق الدولي أين قامت اللجنة الطبية المكلفة بسحب عينات للاطمئنان على حالة المواطنين، قبل نقلهم إلى “فندق مرحبا” بمدينة البيضاء أين سيتم حجرهم للمدة المحددة من قبل اللجنة المتخصصة.

وشارك منتسبو مكتب شباب الهلال الأحمر البيضاء في استقبال المسافرين لتمهيد دخولهم و توزيعهم داخل الغرف على حسب الحالة الصحية ومتطلبات كل نزيل كما تم التواصل مع المؤسسات الصحية داخل البلدية للعناية بالمرضى وتوفير الأدوية والعناية الطبية المطلوبة.

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