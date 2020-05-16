أنباء عن قرب تعيين دبلوماسية غانية خليفة لغسان سلامة

ايوان ليبيا – وكالات :

تداولت مصادر صحفية أنباءا عن قرب تعيين وزيرة خارجية غانا السابقة، حنا تيتيه، مبعوثا خاصا إلى ليبيا خلفا للبناني غسان سلامة، حيث لم تشهد المشاورات أي اعتراض حتى الآن على ترشيحها.

وأشارت مصادر في الأمم المتحدة لإذاعة فرنسا الدولية، الخميس، إلى وجود شبه إجماع حول اقتراح حنا تيتيه.

وشغلت تيتيه منصب وزيرة لمرتين في بلدها غانا قبل الانضمام إلى الأمم المتحدة، كما تتولى حاليا منصب الممثل الخاص للأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي، وترأس مكتب الأمم المتحدة لدى هذه الهيئة في حين كان لها مهمة تسهيل المنتدى رفيع المستوى لحل النزاع في جنوب السودان بين 2017 و2018.

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