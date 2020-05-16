تقرير: ساني قد يترك سيتي خلال أشهر

ويمتد عقد اللاعب الألماني مع سيتي إلى 2021.

ويترقب بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني الموقف لرغبته في الحصول على خدمات اللاعب البالغ عمره 24 عاما.

وأوضح سيتي من قبل أنه لن يبيع اللاعب مقابل 35 مليون جنيه إسترليني مثلما قالت تقارير صحفية، مشيرا إلى أنه يفضل حينها الإبقاء عليه حتى ينتهي عقده.

وقد يترك سيتي جناحه في الصيف المقبل إذا تلقى عرضا مناسبا.

ويقضي ساني موسمه الرابع مع سيتي منذ انضم للأخير قادما من شالكه الألماني.

وغاب ساني عن مباريات سيتي في الموسم الحالي منذ تعرضه لإصابة في مواجهة كأس الدرع الخيرية في أغسطس الماضي والتي حسمها ناديه بركلات الترجيح أمام ليفربول.

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