اندلاع حريق هائل في الغابات بوسط إسرائيل وإخلاء منازل

اندلع حريق هائل اليوم السبت في غابة بين موشاف تسلافون وكيبوتس تسورا شمال مدينة بيت شيمش وسط إسرائيل .

بدأ رجال الإطفاء في إخلاء بعض المنازل في المنطقة، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل “.

وقالت الشرطة في بيان إن طائرات مكافحة الحرائق تعمل جنباً إلى جنب مع فرق الإطفاء على الأرض لإطفاء النيران.

ولم تشر الصحيفة إلى وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وتشهد إسرائيل موجة حارة ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 46 درجة مئوية في بعض أجزاء من إسرائيل في الأيام القادمة.

وتسببت حرارة الصيف الماضي القياسية في موجة حرائق هائلة، مما أدى إلى حرق منازل في وسط إسرائيل وإجلاء المئات منها.

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