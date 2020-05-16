ترامب ينتقم .. إقالة المفتش العام في الخارجية الأمريكية

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفتش العام بوزارة الخارجية ستيف لينيك ؛ على خلفية تبرئة ترامب من تهمة الضغط على الرئيس الأوكراني من أجل تشويه سمعة منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن.

وقال ترامب – في رسالة وجهها لرئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي، وفقا لما أوردته قناة “الحرة” الأمريكية – إنه “من الضروري أن أكون واثقا تمامًا فيمن أعين كمفتشين عامين، ولم يعد هذا هو الحال في ما يتعلق بالمفتش العام”، في إشارة إلى ستيف لينيك .

من جانبه، قال متحدثٌ باسم وزارة الخارجية الأمريكية “إن السفير ستيفن أكارد، حليف نائب الرئيس مايك بنس، سيتولى المهمة خلفا ل ستيف لينيك “.

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