سنغافورة: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى ٢٧٣٥٦ حالة

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى ٢٧٣٥٦ حالة.

وقالت الوزارة – حسبما ذكرت قناة “سي إن بي سي” الأمريكية – إن هذه الحصيلة تأتي بعد تسجيل ٤٦٥ حالة إصابة جديدة بالفيروس، مشيرة إلى أن معظم هذه الإصابات لعمال مهاجرين من دول آسيوية أخرى.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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