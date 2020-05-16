نداء من وزارة العمل للباحثين عن العمل

ايوان ليبيا – وال :

دعت وزارة العمل والتأهيل الباحثين عن العمل و الراغبين في المشاركة ببرامج ريادة الأعمال الى الأستفادة من البرامج التدريبية عن بعد CEFE HP-LIFE التي أطلقتها مؤسسة Giz الألمانية في ليبيا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للعلوم وصندوق التسهيلات المالية عبر منصة HP LIFE الالكترونية.

و يعتبر التدريب الإلكتروني عبر المنصة الخطوة الأولى في المشروع حيث سيتمكن المجتازون لهذه التدريبات من الإنخراط في الدورات المباشرة للأستفاذة من برامج ريادة الأعمال التي تتبناها منظمة Giz وشركائها في ليبيا.

يمكن التسجيل على الرابط التالي

https://bit.ly/2SIgQFS

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