الحكم بشرعية مجلس إدارة الليبية للاستثمار برئاسة علي محمود

ايوان ليبيا – بوابة الوسط :

قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إن محكمة الاستئناف في العاصمة البريطانية لندن أصدرت حكما لصالحها أنهت به مرحلة النزاع على شرعية المؤسسة، القائم منذ خمس سنوات، إذ أقرت المحكمة بشرعية مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الدكتور علي محمود حسن.

وأوضحت أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في لندن أمس الجمعة هو حكم يؤكد بـ«شرعية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس إدارة المؤسسة برئاسة د. علي محمود حسن»، مشيرة إلى رفض المحكمة «بشكل سريع لكامل كل المزاعم والحجج المقدمة من الأطراف الموازية التي كانت تدعي الشرعية وأحقية تمثيل المؤسسة الليبية للاستثمار»، حسب بيان نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأكد الحكم اعتراف حكومة المملكة المتحدة بحكومة الوفاق و المجلس الرئاسي كحكومة ليبيا، حسب البيان الذي أشار إلى أن الحكم يطوي «مرحلة من النزاع على الشرعية استمرت لأكثر من خمس سنوات».

وأشارت إلى إنها ستباشر اتخاد الإجراءات اللازمة لإزالة الحراسة القضائية واستلام المهام والأصول، واستكمال إجراءات التمثيل القانوني أمام جميع السلطات والمؤسسات المالية.

وأضاف البيان أن مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار يرحب بحكم الاستئناف ويعتبره «ضامناً لمصالح الشعب الليبي»، داعيا إلى دعم مجلس إدارة المؤسسة لتمكينه من مواصلة تنفيذ استراتيجية المؤسسة للتحول والحوكمة، ولرفع الحراسات القضائية بشكل نهائي واستلام الأصول بموجب القوانين ذات العلاقة ونظام العقوبات الحالي.

ونوه البيان بإصدار المحكمة التجارية البريطانية حكماً في 25 مارس الماضي حكما بالاعتراف بشرعية علي محمود حسن رئيساً للمؤسسة الليبية للاستثمار.

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