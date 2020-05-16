زايد سلطان: يونا منصة تنسيق بين 57 وكالة أنباء في العالم الإسلامي

أكد زايد سلطان عبدالله المدير المساعد لاتحاد وكالات الأنباء الإسلامية “يونا” في كلمته اليوم السبت، أمام ملتقي الوكالات في الدول الاسلامية الـ 57 أن الاتحاد جعل منصته ملتقى لتبادل الخبرات وتنسيق جهودِ الوكالاتِ الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وعددها 57 وكالة في ربوع العالم الاسلامي في مجالات النشر الإعلامي حول وباء كورونا، مجنداً منصاته الإلكترونية، لإعادة نشر ما تبثه وكالات الأنباء من مضامين إعلامية.

وقال زايد ، لقد أكدت أزمة جائحة كورونا أهمية وكالات الأنباء الرسمية، وأنها ستظل على الرغم من التعدد الكبير في وسائط الاتصال والنشر، الوسيلة الأهم للحصول على المعلومة الموثقة والموثوقة، والمسندة إلى مصادرها الأصلية ليستفيد منها الجميع.

وأعلن زايد عن مبادرات وأنشطة الاتحاد لخدمة أكثر من 2000 من الإعلاميين والصحفيين في الدول الأعضاء من خلال دورات تدريبية معتمدة مخصصًا بعضها للإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين الصامدين الذين يعانون من ظرف استثنائي في ظل محاولات الاحتلال التضييق عليهم وكتم منابرهم الإعلامية.

وأعلن زايد إدانة الاتحاد قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلى تجديد منع عمل هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية.

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