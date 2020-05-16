التضخم في السودان يقفز إلى نحو 99% بسبب ارتفاع أسعار الغذاء

ارتفع معدل التضخم في السودان الى نحو 99 بالمئة في أبريل مقابل 82 بالمئة في الشهر السابق بسبب استمرار ارتفاع أسعار الغذاء، بحسب بيان للجهاز المركزي للإحصاء فى السودان .

وقالت هذه الهيئة السودان ية السبت إن “معدل التغيير السنوي (التضخم) سجل في إبريل 98,81 بالمئة مقارنة ب81,64% في آذار/مارس بارتفاع قدره 17,17%”.

وعزا ارتفاع معدل التضخم إلى استمرار زيادة أسعار الغذاء مثل الزيوت والحبوب واللحوم والبقوليات واللبن والخبز .

ويعاني السودان يون منذ أشهر للحصول على الخبز ووقود السيارات والغاز المنزلي وتشهد منافذ هذه السلع طوابير انتظارا طويلا.

ومنذ انفصال جنوب السودان عن السودان في 2011، يشهد اقتصاد البلاد ارتفاعا في معدّلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه السودان ي إثر فقدان عائدات نفطية كبيرة. وأواخر 2018 اندلعت احتجاجات في مدينة عطبرة (350 كلم شمال العاصمة الخرطوم) نتيجة زيادة السلطات أسعار الخبز. وسرعان ما اتسعت الاحتجاجات لتشمل كل أنحاء البلاد مع مطالبات ملحة بإسقاط الرئيس السابق عمر البشير وهو ما استجاب له الجيش في 11 إبريل 2019. كذلك تعاني البلاد من ارتفاع الدين الخارجي الذي بلغ وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، نحو ستين مليار دولار. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على الخرطوم طوال عقدين قبل أن ترفعها في 2017، لكنها ما زالت تدرج السودان على قائمة “الدول الراعية للإرهاب” ما يعرقل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد. وأعلن برنامج الأغذية العالمي في فبراير أن 9,1 ملايين سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

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