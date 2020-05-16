دورتموند لا يعرف الرحمة مع عودة كرة القدم.. وفولفسبورج يتعادل تحت أنظار مصرية

4 أهداف دون رد، حسم بها دورتموند مواجهة الدربي، بفضل تألق نجومه إرلينج هالاند ورافائيل جيريرو وثورجان هازارد وجوليان براندت.

هالاند افتتح أهداف اللقاء في الدقيقة 29، بعد تمريرة بالكعب من جوليان برانتد لهازارد الذي مرر عرضية قابلها السفاح النرويجي معلنا الهدف الأول، وهدفه الـ17 في 15 مباراة في البوندسليجا.

وقبل نهاية الشوط بلحظات، مرر براندت بينية لجيريرو الذي أضاف الهدف الثاني في شباك شالكه الذي بدا مبتعدا للغاية عن حساسية المباريات.

وفي الشوط الثاني، واصل دورتموند احتفاله بعودة كرة القدم بعد صناعة أخرى من براندت، هذه المرة لهازارد الذي سدد صاروخا من داخل منطقة الجزاء في شباك الضيوف في الدقيقة 49.

جيريرو سجل مرة أخرى في الدقيقة 63، من انفراد شبه تام بمرمى شالكه، وفي ظل غياب الضغط تماما من عناصر المدرب ديفيد فاجنر.

وأصبح الرويال بلوز أول فريق في تاريخ الدوري الألماني يُجري 5 تغييرات في مباراة واحدة مستفيدا من قوانين “فيفا” الاستثنائية عقب عودة كرة القدم.

دورتموند وصل للنقطة 54 بانتصاره رقم 800 في تاريخ الدوري الألماني، بفارق نقطة وحيدة عن متصدر البطولة بايرن ميونيخ، وإن كان للبطل التاريخي للبوندسليجا مباراة أقل من أسود فيستفاليا.

أما شالكه فتلقت آماله في المشاركة الأوروبية ضربة قوية بالخسارة التي أبقته ثامنا بـ37 نقطة.

راسنبول لابزيج، خسر نقطتين في صراع اللحاق بدورتموند وبايرن وميونيخ، حيث تعادل 1-1 ضد ضيفه فرايبورج.

مانويل جولده تقدم للضيوف في الدقيقة 34، لكن يوسف بولسن تعادل في الدقيقة 77 ليترك لايبزج ثالثا بـ51 نقطة، أما فرايبورج فيبق سابعا بـ37 نقطة.

وفي المواجهات الأخرى ضمن نفس الجولة، حقق فولسبورج فوزا على أوجسبورج حيث تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 43 عن طريق مارك ستيفن، لكن فولسبورج تعادل في الدقيقة 54 عن طريق تين جيدفاج، قبل أن يفوز في اللحظات الأخيرة بهدف لدانييل جينجك.

المباراة أقيمت تحت أنظار مصرية، حيث جلس لاعب وادي دجلة السابق عمر مرموش والمنتقل لفولسبورج ب قبل موسم، عمر مرموش على دكة البدلاء.

فولفسبورج ظل سادسا بـ39 نقطة، أما أوجسبورج فيظل بـ27 نقطة في المركز الـ14.

وفي بقية المباريات، سحق هيرتا برلين مضيفه هوفنهايم بـ3 أهداف جاءوا جميعا في الشوط الثاني، فيما فشل فورتونا دوسلدورف أو بادربورن في الحصول على نقاط تقوي موقفهما في صراع النجاة من الهبوط، حيث تعادلا سلبا.

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