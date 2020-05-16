بيان ناري من لاريسا بعد التعدي على وردة: عودة المشردين تجار المخدرات.. عمرو تحت حمايتنا

وشن لاريسا هجوما قويا على من وصفهم بـ “تجار المخدرات الذين هم السبب في واقعة التعدي على وردة”.

وقال النادي في بيانه: “المشردون الذين دمروا أطفالا في عمر الـ 12 و15 عاما من خلال المخدرات، ويتظاهرون بأنهم جماهير للاريسا، أجبرونا على دفع أكثر من 400 ألف يورو كغرمات حتى طردناهم من ملاعبنا”.

وأضاف النادي في بيانه الذي نشره الموقع الرسمي لـ لاريسا “المشردون تجار المخدرات عادوا من جديد لأفعالهم، بعدما تعرض عمرو وردة وأحد اللاجئين السوريين الذي يعمل في النادي، لهجوم من قبل 20 شخصا”.

وتعرض عمرو وردة واللاجئ السوري لـ “جروح طفيفة بسبب الهجوم”، وفقا لـ بيان النادي.

واتهم لاريسا “هؤلاء الحمقى تُجار المخدرات هم السبب في الفوضى التي تحدث دائما، ويجدون المساندة من بعض الحمقى في مجال الصحافة أيضا”.

وأكمل النادي “المرة الأخيرة التي سمحنا لهؤلاء بحضور مباراة للفريق، هاجموا رئيس النادي وسبوا عائلته وأطفاله ووالدته التي توفت”.

وشدد النادي “الجميع يعلم تاريخ لاريسا. نحن لا ندعم تلك التصرفات وهؤلاء الأشخاص، ونعلن دعمنا الكامل لـ وردة”.

وأتم “نؤكد أن عمرو وردة واللاجئ السوري تحت حمايتنا نحن عائلة لاريسا، وتحت حماية رئيس النادي”.

وتعرض عمرو وردة لاعب منتخب مصر لاعتداء من قبل بعض الأشخاص المجهولة يوم الجمعة. ()

وتحدث اللاعب مع FilGoal.com في الساعات الأولى من يوم السبت، ليكشف تفاصيل ما حدث له. ()

لاحقا خرج رئيس النادي ليذكر أن فسخ عقد وردة جاء بسبب تغيبه عن التدريبات والفحوصات.

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