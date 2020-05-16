بدء عودة ضخ مياه النهر الصناعي

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة، عودة الكهرباء لحقول الآبار وبدء أعمال إعادة ضخ المياه موضحا أنه سيوافي المواطنين، بعد استكمال البيانات الفنية من قبل فرق المراقبة والتحكم، بالزمن المتوقع لوصول المياه.

ويذكر أن حقل الآبار الشرقي، قد شهد انقطاعا للكهرباء يوم أمس، بسبب الإظلام التام على المنطقة الغربية والجنوبية، ونتج عنه توقف الآبار عن العمل ومحطات الضخ بالحقل، الأمر الذي ترتب عليه انقطاع المياه عن مدن ومناطق الاستهلاك ومدينة طرابلس.

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