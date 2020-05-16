التحضير لتشغيل خطوط الشحن الجوي للخطوط الافريقية

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية الجمعة أنها ستباشر قريبا في تقديم خدمة الشحن الجوي من ليبيا وإليها دون تحديد أسماء الدول المستهدفة أو إذا ما كانت الرحلات ستقتصر على المعاملات التجارية أم ستضم خدمات الشحن للسيارات وغيرها.

وكانت الأفريقية قد أعلنت في التاسع من مايو الجاري أن مكتب مبيعات طرابلس والكائن في المجمع التجاري الواحة سنتر قد باشر في تقديم خدمات حجز تذاكر الطيران لذوي العالقين في تركيا إلى جانب افتتاح مكتب مبيعات مدينة مصراتة الكائن في شارع طرابلس على أن تكون ساعات الدوام من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

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