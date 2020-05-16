عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا يقترب من 225 ألفا.. وإجمالي الوفيات 31 ألفا و763 حالة

أعلنت إيطاليا ، اليوم السبت، تسجيل 875 إصابة جديدة بفيروس “كورونا المستجد” ليصل إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 224 ألفا و760 حالة.

ووفقا لقناة “سكاي نيوز” الاخبارية، فقد أفادت السلطات الإيطالية، أنه تم تسجيل 153 وفاة جديدة بـ” فيروس كورونا “، ليصل إجمالي الوفيات بالبلاد إلى 31 ألفا و763 شخصًا.

يُذكر أن هيئة الدفاع المدني الإيطالية، أعلنت أمس، الجمعة، أن إجمالي الوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس “كورونا المستجد” ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 242 حالة جديدة، وبلغ 31 ألفا و610 حالات.

وأوضحت أن هذا الرقم يشير إلى تراجع طفيف لمعدل الوفيات ب فيروس كورونا في إيطاليا على أساس يومي.

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