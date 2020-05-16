وكيل وردة يتحدث عن الاعتداء على اللاعب ومستقبله

وقال وكيل وردة: “لا أريد الحديث كثيرا عن واقعة الاعتداء على اللاعب”.

وأضاف في تصريحاته مع إذاعة Metropolis 95.5 اليونانية “تحدثت مع وردة، وأعتقد أنه بخير حاليا”.

وتابع “وردة مرتبط بعقد مع باوك وستحدث مناقشات بخصوص ذلك”.

وأردف “ولكن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب للمناقشات. الكل يعرف مدى إمكانيات وقدرات وردة”.

وأصدر نادي لاريسا اليوناني بيانا ناريا أدان من خلاله حادثة التعدي على وردة. ()

لاحقا خرج رئيس النادي ليذكر أن فسخ عقد وردة جاء بسبب تغيبه عن التدريبات والفحوصات.

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