أندريه سيلفا: من الغريب اللعب أمام مدرجات خالية.. وحارس جلادباخ: كنا جاهزين بدنيا

جلادباخ تفوق بثلاثية مقابل هدف خارج القواعد مستفيدا من هدفه المبكر ().

سومر قال عبر شبكة بي إن سبورتس بعد نهاية المباراة “المستوى ليس معهودا بسبب التوقف لكننا أبلينا بلاء حسنا وكنا جاهزين بدنيا”.

وتابع بعدما ظهر بعيدا عن المراسل تطبيقا لقواعد التباعد الاجتماعي “مبدئيا أريد القول بأننا سعداء بالخط الهجومي بسبب مستواهم وأن لدينا خيرة هجوم الدوري الألماني”.

جلادباخ استفاد من قوته الهجومية بتسجيل هدفين في أول 7 دقائق من عمر اللقاء سهلت انتصار الفريق.

في المقابل تحدث البرتغالي أندريه سيلفا مهاجم فرانكفورت عقب المباراة قائلا: “خاب أملنا في المباراة بسبب النتيجة. بدأنا بشكل سيء فاستغلوها وحصلوا على الأسبقية ولم نستطع العودة بعد ذلك”.

وردا على ضعف اللياقة البدنية بسبب الغياب لفترة طويلة؟ “لا أريد البحث عن الأسباب لكننا في العادة نلعب أمام جماهيرنا التي تحفزنا والأمر غريب بعض الشيء أن نلعب أمام مدرجات خالية”.

وأتم صاحب هدف فرانكفورت الوحيد “صحيح أنني سجلت هدفا لكنني لست سعيدا. تسجيل الهدف يثلج الصدور لكنني حزين لخسارة النقاط الثلاث”.

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