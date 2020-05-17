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ليبيا.. السقف المتهاوي، وعبثية عقلية الخلاص الفردي … بقلم / محمد الامين

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ليبيا.. السقف المتهاوي، وعبثية عقلية الخلاص الفردي … بقلم / محمد الامين

يحلو لكثيرين من المنتمين إلى أطياف مختلفة من الليبيين أن يستسلموا في بعض الأحيان إلى شعور اللامبالاة، وفي أحيان أخرى إلى وَهْمِ القدرة على النجاة بالنفس مخيّرين الحلّ الأسهل، إما لأسباب العجز أو الجبن أو الأنانية المحضة..

والواقع أن الأحداث التي يعيشها بلدنا، والتي تتصاعد وتتفاقم نحو مزيد التأزم كل اليوم، لن تتوقف في التطور ما لم تبلغ النقطة الطبيعية التي يبلغها أي خلاف بين الشركاء في وطن شاءت له الأقدار أن يكون ثرياّ ومترامي الأطراف وقليل التعداد السكاني.. فبلدٌ مثل ليبيا لا يمكن في ظل ما تتشبث به الأطراف المتحاربة على أرضه من مطالب، وما تستسلم إليه من غرائز، وما تدين به من ولاءات وارتهانات.. لا يمكنه إلا أن يتداعى ككيان موحد.. ولا يمكنه إلا أن يتصدع كجدار وبُنيان تاريخي وجيوسياسي واجتماعي أيضا.. فيذهب كل مكون من مكوناته بالبعض منه فيستلمه الرعاة والداعمون والحلفاء والعرّابون الدوليون والإقليميون على طبق من ذهب..

الحرب التي لا نرى لها من نهاية قريبة في بلدنا تقرّب السقف من الأرض كل يوم.. وتمزق وحدتنا وحرصنا على الوحدة والعيش المشترك على نحو مأساوي.. وتُباعد بين أفكارنا وأهدافنا وأغراضنا ووسائلنا بشكل غير قابل للمعالجة أو الجَبْر.

هذا الواقع أغرى بعض الأطراف الدولية.. واستدرج أطرافا أخرى..ودفع بكثيرين إلى الساحة حتى اصبحوا شركاء وعرّابين وسادة في بلادنا، بدون تخصيص.. ولا عجب -حين يكون الأمر كما هو عليه الآن- أن نرى كل هذه الهرولة والتسابق بين الطامعين فينا، وهم يحاولون دفع المتصارعين إلى أي شيء، والضغط عليهم باتجاه التفريط والتسليم والارتهان ولو بالنفخ في قدرات الخصم وتضخيم قوته ونواياه وأدواته.. ولا عجب أن يستغل البعض منهم ضعف ليبيا فيزجون بأبنائها في حرب أبدية كي ينفردوا بالحلقات الأضعف ويرغمونها على التنازل، تلو التنازل، كما هو عليه الأمر في الحالة التركية، والتي انكشفت بشكل سافر وعارٍ، وأظهرت الوجه البشع للتدخل الأجنبي وشرور التبعية والارتهان للخارج واضحة لا تحتمل تشكيكا ولا تفسيرا.. هذا ما نحن نعلمه فحسب.. ولن أتحدث عن نماذج أخرى وبلدان أخرى.. ومنظمات ولوبيات أخرى تستفيد من احتراب الليبيين وتجني المليارات من استمراره حتى وإن بَدَا لنا أنها تتضامن معنا أو تمدّ لنا يد المساعدة.. فالمصالح لا تعترف بالعواطف ولا بالشخصنة ولا بالضمائر أو بالقيم..

ولا اعتقد -والتطورات على ما هي عليه من التسارع- أنه من الحكمة الاعتقاد بأن هنالك طرفا ليبيا واحدا سوف يكسب من الحرب.. أو سيستفيد منها.. أو سينجو من نتائجها حتى ولو كسب جولة أو ظهر في جولات..فالمنتصر والمهزوم يقبعون تحت سقف متصدع آيل إلى الانهيار، ولن تنقذهم تفاصيل المعركة أو طبيعة الأسلحة أو أشكال الدعم الأجنبي من أن يلقَوْا نفس المصير دهسا وسحقا تحت سقف ليبيا المنهار تقريبا..

السقف سوف يتهاوى فوق الجميع، وسيدقّ أعناق كل من قادهم سوء حظهم أو غباء اختياراتهم أو بشاعة جرائمهم أو خيانات ارتهاناتهم أو قصور بصائرهم وأبصارهم، إلى العبث بالقواعد والجدران ودكّ الخراسانات.. سيهلك الجميع.. وسيقودون أبناءهم وأحفادهم وأرحامهم وأهاليهم إلى الهلاك، وستستمر المأساة وتمتد عبر جيل أو جيلين أو ثلاثة أجيال مقبلة.. سيرث هؤلاء بلدا منقسما ومجتمعا متباغضا وتركة دامية من الثأرات والتبعية والصراع، حتى ليصبح حفظ الوجود الفردي والنجاة بالنفس همّاً رئيسيا بالنسبة للسواد الأعظم منهم..هذا إن لم نستفق ونعيد قراءة الأوضاع وفق معايير أخرى تراعي المتغيرات وتستوعب المستجدات المتسارعة على الساحة الوطنية..

هل نريد هذا لبلدنا؟ وأبنائنا؟ وأحفادنا؟ بل هل نريده لأنفسنا؟

للحديث بقية..

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • فى النهاية تنتصر ارادة الشعب الليبى الذى فوض جيشه الوطنى لارادة البلاد بعيدا عن اللف والدوران فلا يمكن ان اساوى بين دولة عربية شقيقة او صديقة تدعم الجيش الوطنى لتحقيق الاستقرار فى ليبيا وهذا فى مصلحتها مثل مصر على سبيل المثال وقد عقدت من قبل اجتماعات عقب الصخيرات لتوحيد المؤسسة العسكرية ووصلت لمرحلة متقدمة واستضافت السراج ومعتيق وعقيلة صالح وحفتر بهدف حل المشكلة فى ليبيا ولكن عندما عاد السراج الى شياطين الاخوان افسدوه كما تفعل قطر مع محاولات مصر للم شمل فتح وحماس ولكن قطر بدعم من اسرائيل تدفع 15 مليون دولار لخوان حماس فى غزة عبر المرور من اسرائيل بهدف دعم الانقسام الفلسطينى وكذلك فى ليبيا تلعب تركيا وقطر دور قذر فى ليبيا بضوء اخضر امريكى بضغط من اللوبى الصهيونى لتفتيت الدول العربية حتى تبقى اسرائيل فى امان

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  • الصهينة الاسرائيليين بمساعدة حكومة السودان العميلة لقطر وبرهانهم وعملاء لبنانيين ـ يحاولون اقتحام السفارات الليبية في معظم الدوا الافريقية وأندونيسيا ـ فعلى أدارة الوزارة الخارجية الليبية ـ أجراء إتصالات لتأمين السفارات الليبية في دول أفريقيا الدنوبية والوسطى والبرازيل ـ وإرسال موفدين ليبيييين مسلمين لدعم السفارات وأعمالهم في هذه الدول في أسرغ وقت ودون أي تأجيل.

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  • هناك فارق كبير بين التدين والتجارة بالدين فالمتدين عمله خالص لوجه الله لايريد جزاء ولاشكورا من احد لامنصب ولامال انما جزاء من الله يوم القيامة كما راينا امرأة فرعون رفضت قصور فرعون وطلبت من الله قصرا فى الجنة حتى لو عذبت وقتلت على يد فرعون هؤلاء يتاجرون مع الله تجارة رابحة أما تجار الدين فعمله رياء الناس يخدعهم بشعارات اسلامية براقة ويعمل عكسها فتجد تاجر الدين منافق ومرتشى كما نرى من اردوغان ومن حوله من الخوان وامرأة فرعون العصر امينة اردوغان طلبت من زوجها ان يبنى لها قصر الف غرفة وقصر طائر ثمنه 500مليون دولار وشنط يد امينة زوجة سى السئ اروغان ثمنها 50 الف دولار فى يد غير امينة وينطبق على تجار الدين قوله تعالى :-
    يمكن تقسيم الأحاديث الواردة في فتح ” القسطنطينية ” – وهي مدينة ” إسطنبول ” اليوم – إلى ثلاثة أقسام :

    القسم الأول : الأحاديث الصحيحة

    الحديث الأول :

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ، مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ ، فَإِذَا تَصَافُّوا ، قَالَتِ الرُّومُ : خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ . فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ : لَا ، وَاللهِ لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا . فَيُقَاتِلُونَهُمْ ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا ، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ ، أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ ، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ ، لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا ، فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ ، قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ ، إِذْ صَاحَ فِيهِمِ الشَّيْطَانُ : إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ ، فَيَخْرُجُونَ ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّأْمَ خَرَجَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ ، يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ ، إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّهُمْ ، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ ، فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ ) رواه مسلم في ” صحيحه ” (2897) من طريق سليمان بن بلال ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه .

    الحديث الثاني :

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوَهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ ، فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا ، فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ ، قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا الَّذِي فِي الْبَحْرِ ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانِيَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخَرُ . ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيُفَرَّجُ لَهُمْ ، فَيَدْخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ ، فَقَالَ : إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ ، فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ ) رواه مسلم في ” صحيحه ” (2920) .

    الحديث الثالث (موقوف):

    عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ وَهُوَ بِالْفُسْطَاطِ [الخيمة] فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ أَغْزَى النَّاسَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ . فَقَالَ : ( وَاللهِ لَا تَعْجِزُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ [من أيام الله] إِذَا رَأَيْتَ الشَّامَ مَائِدَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ ) [مائدة رجل واحد] أي : من المسلمين ، وذلك بأن يكون أميراً فيه ، والمراد إذا كان أمير الشام من المسلمين .

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  • هناك فارق كبير بين التدين والتجارة بالدين فالمتدين عمله خالص لوجه الله لايريد جزاء ولاشكورا من احد لامنصب ولامال انما جزاء من الله يوم القيامة كما راينا امرأة فرعون رفضت قصور فرعون وطلبت من الله قصرا فى الجنة حتى لو عذبت وقتلت على يد فرعون هؤلاء يتاجرون مع الله تجارة رابحة أما تجار الدين فعمله رياء الناس يخدعهم بشعارات اسلامية براقة ويعمل عكسها فتجد تاجر الدين منافق ومرتشى كما نرى من اردوغان ومن حوله من الخوان وامرأة فرعون العصر امينة اردوغان طلبت من زوجها ان يبنى لها قصر الف غرفة وقصر طائر ثمنه 500مليون دولار وشنط يد امينة زوجة سى السئ اروغان ثمنها 50 الف دولار فى يد غير امينة وينطبق على تجار الدين قوله تعالى.
    أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16)

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