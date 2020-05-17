1237 وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

سجّلت الولايات المتحدة 1237 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيّات لديها إلى 88,730، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

كما أشارت الجامعة، التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً، إلى أنّ عدد الإصابات في البلاد يبلغ 1,466,682 إصابة.

وصوّت مجلس النواب الأمريكي الجمعة، على خطة مساعدة تاريخية بقيمة ثلاثة آلاف مليار دولار لمواجهة آثار الوباء في البلاد، لكن الرئيس دونالد ترامب أعلن أن النص الذي طرحه الديمقراطيون “ولد ميتا”.

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