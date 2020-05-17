نورلاند يحدد موعد تفكيك الميليشيات في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

اعتبر السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في حوار إلى جريدة «القدس العربي» أمس السبت: أن «الانتقال إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر في ليبيا ليس هدفا واقعيا فقط، بل هو ضرورة لا مفرّ منها».

وقال نورلاند إن «الميليشيات في الغرب والشرق لا تُقوي شوكتها إلاّ الصراعات» و أردف «أخبرنا العديدُ من القادة الليبيين أنّ الميليشيات سيتم تفكيكها بمجرد انتهاء الحرب».

وأضاف «إنّنا في القرن الحادي والعشرين، وأنا لا أعتقد أن الشعب الليبي سيقبل بأقل من الديمقراطية الكاملة».

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