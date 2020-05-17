تعرف على الفئة المستهدفة بالمرحلة الأولى للمسح الطبي الشامل مكانها و موعدها

ايوان ليبيا – وكالات :

حدد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في اجتماع ضم المكاتب الصحية ببلديات سوق الجمعة وعين زارة وأبوسليم، الفئات المستهدفة من المسح الطبي الشامل للكشف عن فيروس كورونا المستجد وهي مراكز إيواء النازحين، والمحال التجارية من مواد غذائية والخضار والفواكه والمخابز، ومحطات الوقود، والقصابين، فضلا عن إجراء مسوحات مجتمعية للأسر المقيمة بكل منزل في نطاق البلدية المستهدفة.

وأكد المركز أن المرحلة الأولى من المسح الطبي الشامل، تنطلق اليوم الأحد في بلديات سوق الجمعة، وعين زارة، وأبوسليم.

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