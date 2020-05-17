توصيات بتمديد حظر التجول 10 أيام وإقرار حظر شامل في عيد الفطر

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا التابعة لحكومة الوفاق في بيان اليوم، إنها عقدت اجتماعا مع رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا بشأن المرحلة القادمة لتنفيذ الحظر، حيث تم الاتفاق على إحالة جملة من التوصيات التي تشمل، استمرار الحظر على ما هو عليه من السادسة مساء حتى السادسة صباحا، ولمدة 10 أيام اعتبارا من غد الإثنين، على أن يكون الحظر كليا طيلة أيام عيد الفطر المبارك.

كما أوصت اللجنة باستمرار غلق المحلات الكبرى والأسواق بما فيها كافة محلات الملابس والأحذية وكل المحلات التي لا تقدم خدمة أساسية للمواطن ومنع كافة التجمعات.

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