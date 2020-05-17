موعد وصول المياه لــ”طرابلس”

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي-في منشور له بصفحته الرسمية- على إستمرار أعمال إعادة تشغيل الآبار بمنظومة الحساونة سهل الجفارة وضخ المياه والتعبئة من قبل الكوادر الفنية في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة .

وأضاف الجهاز أنه من الصعب تحديد الزمن المتوقع لوصول المياه إلي مدينة طرابلس ومدن ومناطق الإستهلاك الأخرى نظراً للعديد من المعطيات الفنية التي لم تتوفر بعد ومعطيات خارج مهام أعمال المنظومة وعلى أقل تقدير لن يكون قبل (48) ساعة .

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