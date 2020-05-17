تسخير ألف عنصر أمني لتنفيذ الخطة المرورية في بنغازي

ايوان ليبيا – وكالات :

كشفت مديرية أمن بنغازي، عبر صفحتها في “فيسبوك” نشر أكثر من ألف ضابط وضابط صف وفرد، في كافة شوارع المدينة الحيوية، إضافة إلى توفير العشرات من المعدات والآليات والمركبات المساعدة لهم، وذلك تنفيذاً للخطة الأمنية المُرورية التي أعدتها المديرية.

وقالت المديرية إنها دفعت بقوات بحثية وخدمات سرية من قسمي التحريات العامة والبحث الجنائي، ووحدات التحري بالأقسام والمراكز، فضلاً عن التواجد الميداني لكافة المستويات الأمنية لمتابعة فعاليات الأداء الأمني.

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