المغرب يسجل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغرب ية اليوم الأحد تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6798 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم ليستقر إجمالي الوفيات عند 192 حالة.

كما لفتت إلى شفاء 158 مصابا، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 3645 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 82250 حالة .

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغرب ية بكل وطنية ومسئولية.

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