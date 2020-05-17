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قطر تسجل 1632 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلنت وزارة الصحة ال قطر ية اليوم الأحد تسجيل 1632 إصابة مؤكدة جديدة ب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 32604 إصابات.
وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر العدد عند 15 حالة، مشيرة إلى تسجيل 582 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 4370 حالة .
ولفت البيان إلى فحص 4866 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى157570.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • كثير على نملة قطر هذا العدد الكبير من الاصابات وهى تنافس تركيا فى العدد اليومى للاصابات واكثر من ثلاث اضعاف الاصابات فى مصر وعدد سكانها مائة ضعف قطر

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