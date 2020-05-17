أكثر من 4 ملايين مصاب و311 ألف وفاة حول العالم في آخر حصيلة لضحايا كورونا

ارتفع عدد ال وفيات ب كورونا المستجد حول العالم إلى 311 ألفًا و959 شخصا على الأقل منذ ظهر الفيروس في الصين في ديسمبر، بحسب تعداد لفرانس برس الساعة 11,00 ت ج الأحد استنادا لمصادر رسمية.

وتم تسجيل أكثر من أربعة ملايين و647 ألفا و980 إصابة معلنة في 196 بلدا ومنطقة، وتم إعلان تعافي مليون و656 ألفا و100 من هذه الحالات على الأقل.

ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات على الأرجح. ولا تجري دول عديدة اختبارات للكشف عن الفيروس إلا للحالات الأخطر.

وسجّلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة لل وفيات بلغت 88 ألفا و754 من بين مليون و467 ألفا و884 إصابة. وأعلن تعافي 268 ألفا و376 شخصا على الأقل.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية لجهة عدد ال وفيات الذي بلغ 34 ألفا و466 من بين 240 ألفا و161 إصابة. وتليها إيطاليا بـ31 ألفا و763 وفاة من بين 224 ألفا و760 إصابة، وتحل إسبانيا في المرتبة الرابعة؛ حيث أعلنت 27 ألفا و650 وفاة من بين 231 ألفا و350 إصابة، ومن ثم فرنسا بـ27 ألفا و625 وفاة من بين 179 ألفا و365 إصابة. والترتيب قائم على أساس الأعداد المطلقة ولا يأخذ في الحسبان أعداد المصابين بالنسبة لعدد السكان. وحتى اليوم، أعلنت الصين — ولا تشمل حصيلتها ماكاو وهونج كونج 4634 وفاة و82 ألفا و947 إصابة، بينما تعافى 78 ألفا و227 شخصا. وأعلنت النيبال عن أول وفاة ناجمة عن الفيروس على أراضيها. وسجّلت أوروبا 165 ألفا و725 وفاة من بين مليون و882 ألفا و402 إصابة حتى الآن، وبلغ عدد ال وفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 94 ألفا و512 من بين مليون و543 ألفا و654 إصابة، وسجّلت أمريكا اللاتينية والكاريبي 28 ألفا و629 وفاة من بين 505 ألفا و427 إصابة، وآسيا 12 ألفا و157 وفاة من بين 353 ألفا و577 إصابة، والشرق الأوسط 8108 وفاة من بين 273 ألفا و241 إصابة، وإفريقيا 2702 وفاة من بين 81 ألفا و294 إصابة، وأوقيانيا 126 وفاة من بين 8391 إصابة.



يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا