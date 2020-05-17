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الوفاق تحتج على البيانات الصحفية للبعثة الأممية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

كشفت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بحسب بيان للوزارة اليوم، أنها استدعت منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية في ليبيا يعقوب الحلو، على خلفية البيانات الصحفية «غير المنصفة» التي أصدرها المكتب أخيرًا حول القصف المتكرر على السكان الآمنين في العاصمة طرابلس وتدمير المنازل والمرافق الخدمية والصحية والمطارات والموانئ وقطع إمدادات الماء والكهرباء التي ترقى إلى جرائم حرب.

و أبلغ مدير إدارة المنظمات الدولية بالوزارة صلاح الدين محمد عبود، يعقوب الحلو احتجاج وزارة خارجية حكومة الوفاق الوطني واستغرابها من النهج الإعلامي الذي ينتهجه مكتب منسق الشؤون الإنسانية، «الذي يساوي بين الضحية والجلاد» أمام «اعتداءات وجرائم واضحة» وأمام مرأى ومسمع الجميع وباعتراف مقترفيها.

ودعت الوزارة منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية إلى أن تكون البيانات الصادرة عن مكتب البعثة الإنساني «أكثر إنصافًا» وأن تشير بوضوح إلى «مرتكبي الجرائم».

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • البعثة الاممية تشهد زور لصالح حكومة اللاوفاق المرفوضة من نواب الشعب لانها تعلم ان المليشيات والمرتزقة التابعة لها هى من قصفت المدنيين عمدا لمنع المزيد من القصف على مخازن الاسلحة والذخيرة التى يقصفها الجيش بدقة

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