الوفاق تحتج على البيانات الصحفية للبعثة الأممية

ايوان ليبيا – وكالات :

كشفت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بحسب بيان للوزارة اليوم، أنها استدعت منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية في ليبيا يعقوب الحلو، على خلفية البيانات الصحفية «غير المنصفة» التي أصدرها المكتب أخيرًا حول القصف المتكرر على السكان الآمنين في العاصمة طرابلس وتدمير المنازل والمرافق الخدمية والصحية والمطارات والموانئ وقطع إمدادات الماء والكهرباء التي ترقى إلى جرائم حرب.

و أبلغ مدير إدارة المنظمات الدولية بالوزارة صلاح الدين محمد عبود، يعقوب الحلو احتجاج وزارة خارجية حكومة الوفاق الوطني واستغرابها من النهج الإعلامي الذي ينتهجه مكتب منسق الشؤون الإنسانية، «الذي يساوي بين الضحية والجلاد» أمام «اعتداءات وجرائم واضحة» وأمام مرأى ومسمع الجميع وباعتراف مقترفيها.

ودعت الوزارة منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية إلى أن تكون البيانات الصادرة عن مكتب البعثة الإنساني «أكثر إنصافًا» وأن تشير بوضوح إلى «مرتكبي الجرائم».

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